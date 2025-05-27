Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir’in katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, TBMM’nin 105. yılı anısına 105 bin fidan toprakla buluştu.Erzurum Valiliği koordinesinde; Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü ve Erzurum Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle Aşkale ilçesi Hacıhamza Mahallesi Tepebaşı Mevkii’nde, tescilli devlet ormanları ile tescil harici 140 hektarlık alanda fidan dikimi gerçekleştirildi.Geleceğe nefes olan bu anlamlı etkinlikte Vali Yardımcısı Özdemir bir konuşma gerçekleştirdi. Vali Yardımcısı Özdemir konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Hepimizin malumu; iklim değişikliği artık inkâr edilemez bir gerçek. İnsanoğlu Cenab-ı Allah’ın bizlere emanet ettiği suyu, toprağı, havayı ve yeşili hoyratça tüketmeye başladı. Coğrafi konumu ve yüksek rakımı dolayısıyla ilimiz orman varlığı açısından istediğimiz düzeyde değil . Ancak biz orman varlığımızı artırmak hususunda hassasiyetle çalışıyor, gerçekleştirdiğimiz çeşitli etkinliklerle yeşil vatan oranını artırmak için gayret ediyoruz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), hadis-i şerifinde, ‘Bilsen ki kıyamet kopuyor, elinde bir fidan varsa onu da dik.’ diyerek ümmetine çevreye karşı nasıl bir sorumluluk bilinciyle yaklaşması gerektiğini öğretiyor. Bugün diktiğimiz her fidan; hem millî birlik ve beraberliğimizin, hem çevreye duyduğumuz saygının, hem de medeniyetimize olan sadakatimizin birer nişanesidir."Programa; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Erzurum Orman Bölge Müdür Vekili Ömer Faruk Bulut, ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can ve çok sayıda davetli katıldı.