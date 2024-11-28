Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Küçük Kadağan köyünde aşırı kar altında aç kalınca tavuk kümesine saldıran ve nesli tehlike altında olan vaşak, Erzincan İl Jandarma Alay Komutanlığı timlerinin şefkatiyle karşılaştı.Doğa dostu Erzincan İl Jandarma Alay Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim personelinin şefkatli yüreği bu kez nesli tehlike altında olan ve zor görünen vaşağın yüreğine dokundu.Küçükkadağan köyünde ikamet eden vatandaşların 10 adet kümes hayvanını telef eden yabani hayvan vaşak, vatandaşlar tarafından jandarmaya bildirildi. Vatandaşın ihbarı ve talebi üzerine harekete geçen Erzincan İl Jandarma Alay Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim personeli ve Üzümlü Merkez Jandarma Komutanlığı personeli korkudan ahıra saklanan vaşağın yerini tespit etti. Özel teçhizatla harekete geçen jandarma saklanan vaşağı ahırda yakalayarak gerekli kontrolleri yaptı. Vaşağın yaralı olmadığının anlaşılması üzerine vaşak jandarma timleri tarafından tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.Erzincan jandarmasının şefkat dolu vaşak operasyonu halk tarafından takdirle karşılandı.