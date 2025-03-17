Bitlis’in Tatvan ilçesinin doğal güzellikleri havadan görüntülendi.Bitlis Valiliği, "Bir tarafında Van Gölü’nün sonsuz maviliği, diğer tarafında büyüleyici Nemrut Krater Gölü, burası Tatvan" başlığıyla sosyal medya hesaplarından Tatvan ilçesinin doğa güzelliklerin yanı sıra Tatvan’ın yaz ve kış görüntüsü, Van Gölü ve üzerinde seyreden feribot, Nemrut Dağı ve krater gölleri, karlı zeminde Atatürk Dağı yanında seyreden tren ve Güzeldere mendereslerin yer aldığı videoyu paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Bir tarafında Van Gölü’nün sonsuz maviliği, diğer tarafında büyüleyici Nemrut Krater Gölü, Burası Tatvan. Türkiye’nin en büyük feribotlarının süzüldüğü Van Gölü’nün kıyısında, volkanların armağanı Nemrut Krater Gölü’nün serin sularında, Atatürk Dağı’nın zirvesinden doğan güneşte, Tatvan, doğanın en güzel hikâyelerini yazmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.