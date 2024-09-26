Bitlis’in Tatvan ilçesinde dün yaşanan 4.5 büyüklüğündeki depremde hasar gören evlerin tespit çalışması devam ediyor.Tatvan ilçesine bağlı Yumrukaya köyünde dün yerin 7.0 kilometre derinliğinde yaşanan 4.5 büyüklüğündeki deprem büyük korkuya neden olmuştu. Depremin ardından bölgede incelemelerini sürdüren Bitlis Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekipleri, şimdiye kadar hasar gören 8 ev tespit etti. Duvarlarında çatlakların oluştu evlerde incelemelerini sürdüren AFAD ekipleri, Yumrukaya köyüne yakın yerleşim alanlarında da incelemelerini sürdürüyor.