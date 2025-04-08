Bitlis’in Tatvan ilçesinde Tatvan Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 63 yaşındaki bir hasta, ileri tetkik ve tedavi amacıyla uçak ambulansla Ankara’ya sevk edildi.Hastanın durumu, uzman hekimler tarafından yapılan değerlendirme sonucu acil müdahale gerektiren düzeyde olduğu için Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda uçak ambulans tahsis edildi. Tatvan Devlet Hastanesi’nden ambulansla Muş Havalimanı’na nakledilen hasta, buradan hava yoluyla Ankara Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştırıldı.Yetkililer, hastanın tedavisinin Ankara’da devam ettiğini ve genel sağlık durumunun yakından takip edildiğini bildirdi. Hastanın sevki sırasında görev alan sağlık ekipleri, sürecin hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlanabilmesi için koordineli bir çalışma yürüttü.