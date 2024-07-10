Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Cumhuriyet Caddesi üzerindeki iş yerlerini su bastı.Tatvan’da öğleden sonra başlayan sağanak, birçok bölgede su taşkınlarına neden oldu. Aniden bastıran yağmur nedeniyle kent merkezinde trafik yoğunluğu oluşurken, birçok iş yerini su bastı. Yağan yağmur sonrası tıkanan rögarların su taşkınlarına sebep olduğunu dile getiren Murat Cihan Maltaş isimli esnaf, buna çözüm bulunmasını istedi.Oluşan su baskını sonrası vatandaşlar zor durumda kalırken, yetkililer konuyla ilgili gerekli çalışmaların başlatıldığını dile getirdiler.