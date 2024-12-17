Bitlis’in Tatvan ilçesinde polis ekipleri tarafından Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme çalışması yapıldıTatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis ekipleri tarafından Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme çalışması yapıldı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Komiser Müge Bostan, KADES uygulamasının önemine değinerek “KADES uygulaması ile şiddet gören veya şiddet görme ihtimali olan kadınların, akıllı telefonlarına yükledikleri uygulama sayesinde çağrı merkezine ulaşmaları ve sonrasında en yakın ekiplerden yardım almaları sağlanmaktadır. Tatvan’da şu ana kadar 221 ihbarın 88’i KADES uygulaması üzerinden yapılmış, bunlardan 40’ında adli işlem uygulanmıştır” dedi.Toplum Destekli Polis Bürosu ekiplerinin, KADES uygulaması ve dolandırıcılık konularında bilgilendirici broşürler dağıttığını belirten Bostan, “Bugün halkımızı bu önemli konularda bilinçlendirdik” ifadelerini kullandı.Çalışma kapsamında, özellikle kadınların şiddetten korunması ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesi için farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı vurgulandı.