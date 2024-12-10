Bitlis’in Tatvan ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Tatvan- Ahlat kara yolu üzerindeki Üçyüzevler mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 AEF 041 plakalı otomobilin elektrik aydınlatma direğinde çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazası sürücü yaralandı. Kazanın ardından araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.