Bitlis’in Tatvan ilçesi, mevsimin ilk karıyla beyaza büründü.Hafta başından itibaren havaların gece saatlerinde eksi derecelere düştüğü Tatvan’da, sabah saatlerinde yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlayan kar yağışı ilçeyi tamamen beyaza bürüdü. Özellikle Rahva mevkiinde yoğun şekilde etkili olan kar, sürücülere zor anlar yaşattı. Güne kar sürpriziyle uyanan ilçe sakinlerinden İbrahim Akay, son günlerdeki soğuk havanın karın habercisi olduğunu ifade ederek, karın şiddetle devam etmesi durumunda eve ulaşmakta güçlük çekeceklerini belirtti.Serhat Kılıçaslan ise bu yıl kışın erken geldiğini ifade etti.Meteorolojiden alınan bilgiye göre, il genelindeki kar yağışının gün içerisinde etkisini yitireceği, ancak gece saatlerinde buzlanma yaşanacağı belirtildi.