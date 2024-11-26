Bitlis’in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde hava sıcaklığının düşmesiyle kara dönüştü. Aniden bastıran kar, ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü.Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağmur, kara dönüştü. Kar, ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü. Özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Yolların kayganlaşması nedeniyle trafikte oluşabilecek aksamalara karşı için yetkililer sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.Bölgede kar yağışının aralıklarla devam edeceğini belirtilirken, hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde daha da düşmesi bekleniyor.