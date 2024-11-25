Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.Meteorolojinin günler öncesinden duyurduğu kar yağışı, Bitlis ve ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Tatvan ilçesinde gece sağanak yağmur şeklinde başlayan yağışlar, sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yağan kar nedeniyle ilçe tamamen beyaza büründü. Evlerin çatıları ve arabaların üzerinin tamamen karla kaplandığı ilçede, hava sıcaklığı da hissedilir derecede düştü. Gün içerisinde karla karışık yağmur şeklinde etkisini sürdürecek yağışların öğle saatlerinde yeniden yoğun kar yağışına dönüşmesi bekleniyor.Vatandaşlar, son yıllarda yılbaşına doğru yağan karın bu yıl erken yağdığını ifade etti. Yağan karla birlikte ilçenin tamamen beyaza büründüğünü belirten Serhat Kılıçarslan, erken yağan karın bu yıl kışın çetin geçeceğinin habercisi olduğunu vurguladı.