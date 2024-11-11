Bitlis’in Tatvan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.İlçenin yüksek noktalarında karla birlikte beyaz örtü oluşurken, şehir merkezinde ise yağmur etkisini sürdürdü. Hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşanırken, trafikte ise zaman zaman aksamalar meydana geldi. İbrahim Akay isimli vatandaş, “Güne yağmurla başladık. Tepeler beyaza büründü ve Bitlis kışa hazır” dedi.Meteoroloji yetkilileri, bölgede kar yağışının aralıklarla devam edebileceğini belirtirken, özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu.