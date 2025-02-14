Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı.Tatvan’da gece etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının etkisiyle ilçe genelinde okullar tatil edilirken, sürücüler ise buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı uyarıldı. 40 köy yolunun ulaşıma kapandığı ilçede, karla mücadele ekipleri yolları açık tutabilmek için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.Öte yandan, kar yağışı ilçeye ayrı bir güzellik kattı. Tatvan, beyaz örtüyle kaplanarak kartpostallık manzaralara sahne oldu. Parklar, ağaçlar ve şehir merkezi adeta bir kış masalını andırırken, vatandaşlar ve fotoğraf meraklıları da bu anları ölümsüzleştirmek için dışarıya çıktı.Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam edebileceğini belirterek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini ifade etti.