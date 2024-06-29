Bitlis’in Tatvan Devlet Hastanesinde yapılan tatbikat gerçeği aratmadı.Muhtemel afet ve acil durumlarda Tatvan Devlet Hastanesinin hazırlık seviyesini test etmek ve personelin bu tür durumlara nasıl tepki vereceğini değerlendirmek amacıyla 2024 yılı Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) çerçevesinde gerçekleştirilen saha tatbikatı başarıyla tamamlandı. Tatvan Devlet Hastanesinin acil durum yönetimi ve afetlere karşı hazırlıklı olma kapasitesini artırmayı hedefleyen tatbikat, acil durumlarda hızlı ve etkili bir müdahale sağlamak, hasta ve çalışan güvenliğini en üst düzeye çıkarmak amacıyla gerçekleştirildi. Tatbikat sırasında, hastanenin tüm birimleri koordineli bir şekilde çalışarak, gerçekçi senaryolar üzerinden pratik yaptı.Tatbikatta Tatvan Devlet Hastanesi Günü Birlik Servisi personel odasında yangın çıktığı varsayımı üzerine ‘Kırmızı Kod’ verilerek yangına hızla müdahale edildi. Müdahale esnasında verilen ‘Mor Kod’ ile HAP Koordinasyon Ekibi hızla toplanarak belirlenen görevleri doğrultusunda harekete geçti. Koordinasyon ekibi yaptığı durum değerlendirmesinin ardından ‘Sarı Kod’ verilerek tahliye işlemlerinin yapılması sağladı. Doktorlar, hemşireler, idari personel ve diğer sağlık çalışanları, belirlenen görevleri doğrultusunda hızla harekete geçti. Senaryo gereği servis odasından kilitli kalan iki hasta ise itfaiye ekipleri tarafından itfaiye aracıyla kurtarıldı. Yaklaşık bir saat süren tatbikat başarıyla sona erdi.Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı, “2024 yılı HAP Planı Saha Tatbikatı, hastanemizin acil durumlara hazırlık seviyesinin yüksek olduğunu bir kez daha göstermiştir. Hastane yönetimi olarak, çalışanlarımızın ve hastalarımızın güvenliği için acil durumlara karşı hazırlıklı olma konusunda kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Tatbikat esnasında destekte bulunan tüm kurumlara teşekkür ederiz” dedi.