Bitlis’in Tatvan ilçesinde el freni çekilmediği için kontrolden çıkan tır şarampole yuvarlandı.Alınan bilgilere göre olay, Tatvan ilçesinin Yelkenli köyüne yakın bir dinlenme tesisinde yaşandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, tır sürücüsünün dinlenme tesisine park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu ve aracın kendi kendine hareket ettiği görüldü. Kısa süre sonra hareket etmeye başlayan tır, dinlenme tesisinden çıkarak Tatvan – Van kara yoluna doğru ilerledi. Yoldan çıkan tır, şarampole yuvarlanarak durabildi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.Öte yandan, tırın anayoldan geçtiği sırada diğer araçlara çarpmamış olması ise muhtemel bir facianın önüne geçti.