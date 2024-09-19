Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkili olan dolu yağışı, ekili tarım alanlarında büyük zarara yol açtı.Bu sabah saatlerinde başlayan ve kısa süre içerisinde şiddetini artıran dolu yağışı, ilçedeki birçok noktada su baskınlarına neden oldu. Yaklaşık yarım saat süren dolu yağışı, özellikle çiftçilerin mahsullerine büyük zarar verdi. Dolu sonrası meydana gelen su baskınları ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok yol su altında kalırken bazı yollar ise ulaşıma kapandı.Yetkililer, hasar tespit çalışmalarına başlandığını ve dolu yağışının verdiği zararların en kısa sürede belirleneceğini bildirdi.