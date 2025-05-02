BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.Tatvan’da etkili olan sağanağın ardından etkili olan bilye büyüklüğündeki dolu taneleri hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış sebebiyle ilçe merkezinde irili ufaklı göletler oluşurken, cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Aniden bastıran dolu nedeniyle trafikte kısa süreli aksamalar yaşanırken, esnaf ise iş yerlerinin önünde biriken suları tahliye etmek için yoğun çaba harcadı.Dolu yağışı çiçek açan meyve ağaçlarına da zarar verdi. İlçe merkezi kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Yetkililer, hava şartlarına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.