Bitlis’in Tatvan ilçesi ile Ahlat arasında yer alan Kıyıdüzü köyü mevkiinde etkili olan sağanak nedeniyle yolda mahsur kalan sürücülerin yardımına AFAD ekipleri yetişti.Gün boyu etkili olan sağanak yağış, Tatvan ilçesi ile Ahlat arasında yer alan Kıyıdüzü köyü mevkiinde yolları göle çevirdi, çamur birikintileri oluştu. Seyir halindeki sürücüler çamur birikintileri nedeniyle bölgede mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri hızla olay yerine intikal etti.Arama kurtarma ekipleri, sürücüleri güvenli bölgeye tahliye çalışması başlattı. Ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde mahsur kalan sürücüler kurtarılarak, karayolunun tekrar güvenli hale getirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Olumsuz hava koşullarının ilerleyen saatlerde de sürmesi bekleniyor.Öte yandan yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.