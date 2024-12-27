Bitlis’in Tatvan ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 28 yıl 6 ay 25 gün hapis cezası bulunan şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalandı.27 Aralık 2024 tarihinde Tatvan’da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Burada yapılan yasal işlemler tamamlandıktan sonra M.Ş.A., Ahlat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Yetkililer, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.