Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesinde bir kişi, tartıştığı arkadaşını başına silah kabzasıyla vurarak öldürdü.Edinilen bilgiye göre İrfan A. ile İlhan S. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. İrfan A., İlhan S ’nın başına silahın kabzasıyla vurdu. İlhan S. aldığı darbe ile olay yerinden hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. İlhan S. cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İrfan A. ise güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.