Erzurum Vali Yardımcıları Ahmet Özdemir ve Sayın İlyas Öztürk, "14. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması" Erzurum Sergisi’ne katıldı.Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından düzenlenen yarışmanın sergisinde; tarım, orman, toprak, su, üretici, köy yaşamı gibi pek çok temayı yansıtan eserler yer aldı.Açılışta konuşan Vali Yardımcısı Ahmet Öztürk, "Tarım tarladan sofraya kadar her alanda güzellikleri barındırıyor. Bu süreçte emeği geçen çiftçilerimize ve üreticilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger ise yarışmanın, toplumda tarım, orman ve suya dair duyarlılığı artırmayı amaçladığını belirterek, sergiye tüm vatandaşları davet etti."Üretimin ve Üreticinin Yüzyılında Tarımda Üreten Şehir Erzurum" temasıyla açılan sergi, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında Erzurum MNG AVM’de ziyaret edilebilir.