Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan, UNESCO’nun Dünya Miras Geçici Listesi’ndeki tarihi İshak Paşa Sarayı, hafta sonu 5 bin misafiri ağırladı.Osmanlı’nın Anadolu’daki en seçkin eserleri arasında yer alan tarihi İshak Paşa Sarayı, ihtişamlı yapısı ve tarihi motifleri ile hafta sonu dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.Doğubayazıt’ın güneyinde, doğu ve güney tarafı sarp dağlarla çevrili kartal yuvasını andıran yapısıyla, Osmanlı’nın Lale Devri’nde Anadolu’da inşa ettiği en seçkin mimari yapılardan biri olan tarihi sarayın yerleşkesinde cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonları bulunan İshak Paşa Sarayı, görkemli yapısıyla dikkati çekiyor.Her mevsim, yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak mekanı haline gelen İshak Paşa Sarayı, hafta sonu 5 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Ziyaretçiler, tarihi yapının çevresinde bulunan İslam alimi Ahmed-i Hani Türbesi, Urartu Kalesi, Ahmed-i Hani Müzesi ve Eski Bayezid Camisi’ni de gezerek zaman geçiriyor.Hafta sonunu fırsat bilerek, tarihi sarayı ziyaret etmek istediğini söyleyen Vedat Yıldız, “Bugün hafta sonu tatilimizi değerlendirmek üzere İshak Paşa Sarayı’na geldik. Yapımı 99 yıl sürmüş Osmanlı, Selçuklu ve Batı mimarisi izlerini taşıyor. Biz saray içindeki desenlerden motiflerden çok etkilendik. Yani burayı herkesin gelip görmesi, gezmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Yetkililerde çok güzel bakımını yapmışlar, restorasyonu yapılmış, aynı zamanda UNESCO’nun Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan bir eserimiz” şeklinde konuştu.