Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde düzenlenen “Kültür Yolu Festivali”nin açılış programına katılmak üzere Erzurum’a gelen Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve beraberindeki heyetle birlikte basının karşısına geçti.Vali Çiftçi, yaptığı açıklamada festivalin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek şehrimizin tarihini, kültürünü ve sanatını koruma ve tanıtma misyonu taşıyan Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Vali Mustafa Çiftçi, Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum Müzesi’nde, Olgunlaşma Enstitüsü’nde ve Çifte Minareli Medrese’de açılan sergileri ziyaret etti. Ardından Çifte Minareli Medrese önünde amatör ve profesyonel fotoğrafçıların katılımıyla gerçekleşecek “Fotomaraton” etkinliğinin tema seçimini yaparak açılış kurdelesini kesti.Programlara Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Ak Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Mevlüt Doğan, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve kurum müdürleri katıldı.