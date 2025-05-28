Hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla kutlanan "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri" Çifte Minareli Medrese’de büyük bir coşkuyla başladı.Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Aziziye, Palandöken, Yakutiye ve Pasinler Halk Eğitim Merkezleri ile Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü’nün ortaklaşa düzenlediği Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliklerinin açılış töreni, Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Serhat Akyüz, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naim Ürkmez, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, il protokolü, öğretmen ve kursiyerlerin katılımlarıyla Çifte Minareli Medrese’de gerçekleştirildi.Yakutiye Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Ekibinin gösterisi ile başlayan programda, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte kursiyer ve usta öğreticilerin ürünlerinin sergilendiği stantları tek tek gezerek ürünleri inceleyen Vali Mustafa Çiftçi, kursiyer ve usta öğreticileri ’el emeği göz nuru’ çalışmalarından dolayı tebrik etti.