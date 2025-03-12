Erzurum Tarih Derneği Başkanı Ömer Özden,"12 Mart Anadolu’nun yeniden şahlanışa geçtiği bir tarih olmuştur. Vatanın kurtarılması, milletin birlik ve dirliği için verdikleri mücadele, hakikaten emsalsizdir" dedi.Erzurum’un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 107’nci yıl dönümünde, Erzurum’un Selçuklular ve Osmanlı Cihan Devleti dönemlerinde büyük bir merkez haline geldiğini ve Anadolu topraklarının adeta sigortası olduğunu ifade eden Erzurum Tarih Derneği Başkanı Ömer Özden, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Erzurum Selçuklular tarafından fethedildiği tarihten itibaren Anadolu’nun kapısı olarak düşmanlara geçit vermeyen bir kale görevi görmüştür. Kurtuluş Savaşı’na kadar olan dönemde zaman zaman işgallere maruz kalan Dadaşlar diyarı Erzurum, yiğit evlatlarının canlarını ortaya koyarak verdikleri mücadelelerle her seferinde düşmandan temizlenmiştir. Kurtuluş Savaşı yıllarında ise Erzurum, bu mücadelelerin en acılarından birini vermek zorunda kalmıştır. Eli silah tutan erkekleri, cepheden cepheye koşan Dadaşlar diyarında geride yaşlılar, kadınlar ve çocuklar kalmıştı. Erzurum’u işgal eden Rusların gözü önünde Ermeni çeteleri kadın, erkek demeden büyük bir katliam yapmaya başlamışlar. Vatan ve millet’ kavramları Erzurumlular için asla bir hamaset örneği olmamıştır; vatan ve millet konusu Erzurumlular için bir iman meselesidir, büyük bir mefküredir. Bu ruhun bir tezahürü olarak Erzurumluların, kurtuluştan bir yıl sonra, şehrin enkazı üzerinde, Erzurum Kongresini toplayarak, parçalanmak ve yok edilmek istenen vatanın kurtarılması, milletin birlik ve dirliği için verdikleri mücadele, hakikaten emsalsizdir. Çok büyük kıyım ve katliamlara maruz kalan ve Birinci Dünya Savaşı’nın en dehşetli şekilde yaşandığı Erzurum, 2 yıllık esaretten sonra, 12 Mart 1918’de Kazım Karabekir Paşa’nın komutasındaki Birinci Kafkas Kolordusu ve kahraman Erzurum halkının mücadelesiyle yeniden bağımsızlığını elde etmiş ve burçlarına ay-yıldızlı bayrağı dikmiştir. Öyle kolay kolay yok olacak, yapılan zulümleri, katliamları sineye çekecek bir şehir değildir. Burası, erkekleri 7 cephede savaşırken Nene Hatunların düşman karşısına çıkıp, göğsünü vatanına, milletine ve bayrağına siper ederek destan yazdığı dadaşlar diyarıdır. Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşuyla, 12 Mart Anadolu’nun yeniden şahlanışa geçtiği bir tarih olmuştur. 12 Mart Zaferi, kahramanlığın ve vatan sevdasının adıdır. 12 Mart Zaferi, Nene Hatun’un ve daha nice analarımızın yavrularını bir kenara bırakıp, düşmanın üzerine yürüdüğü, Allah Allah nidalarıyla yükselen ses, iman dolu yürekleri ve çelik bilekleriyle Dadaşların, vatan toprağını düşman çizmeleri altında ezdirmeyeceklerini tüm dünyaya haykırışı olmuştur. Anadolu’nun kahraman evlatları Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Önderliği’nde önce 23 Temmuz 1919’da Erzurum Kongresi’ni toplamış ve "kurtuluştan kuruluşa" giden Milli Mücadelenin temellerini Erzurum’da atmıştır. Bu temel ilk meyvesini 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla vermiştir."İstiklâl Marşı’nın Türkiye Büyük Millte Meclisi’nde Kabul edilmesinin 104’ncü Yılını da kutlayan Başkan Ömer Özden. İstiklâl Marşı’nın bir şiir olmaktan öte bir destan olduğunu ifade ederek,"12 Mart, bizim için Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı’nın, Milli Marş olarak kabul edildiği tarih olarakta önemlidir. Mehmet Akif Ersoy, şiirinde kahraman Türk evlatlarının 7 düvele karşı verdiği insanüstü mücadeleyi anlatırken, dünyalara karşılık bu vatanın verilemeyecek kadar kıymetli olduğuna ve her karış toprağının şehitlerimizin aziz kanlarıyla yoğrulduğuna dikkat çekmiştir. Milli Şairimizin, şiirinde anlattığı durum ne yabana atılabilir, ne de unutulabilir bir durumdur. Bugün halen tazeliğini koruyan ve okunduğunda bizleri duygulandıran İstiklâl Marşı, sıradan bir şiir değil, bir milletin tüm yokluğa ve yalnızlığına rağmen, imanı ile tarihin akışını değiştirdiği önemli hadiselerin anlatıldığı bir destandır. Bu vesileyle Erzurum Tarih Derneği olarak, Erzurumlu hemşerilerimizin, tüm milletimizin, 107’nci kurtuluş yıl dönümünü ve İstiklal Marşı’mızın kabul edilmesinin 104’ncü yıldönümünü en kalbi duygularımızla kutluyor, bu vesile ile; toprağı sıksan kanları fışkıracak olan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" diye konuştu.