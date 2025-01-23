Malatya’da trafik sorununu çözmeye yönelik önemli projelerden biri olan 13 kilometre uzunluğundaki Kuzey Kuşak Yolu’ndaki çalışmalar tamamlandı.Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından kent trafiğini rahatlatacak olan Kuzey Kuşak Yolu’ndaki çalışmalar tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi. Malatya için önemli yol akslarından olan Kuzey Çevre Yolu, Kuzey ve Güney Kuşak Yolları bir bir hizmete girmeye başlıyor. Malatya’daki trafik sorununu çözecek akslardan biri olan ve tamamlanan Kuzey Kuşak Yolu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya ziyareti sırasında hizmete açılacak.13 bin metrelik Kuzey Kuşak Yolu açılıyorMalatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kuzey Kuşak Yolundaki çalışmaları yerinde inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Başkan Er, “Malatya trafiğini rahatlatacak olan Kuzey Kuşak yolu Sivas-Malatya ve Malatya-Elazığ karayollarını birbirine bağlıyor. Toplamda 13 kilometre uzunluğunda ve 4 şerit olarak planlanan yol şehir içi ulaşımını rahatlatmasının yanında şehirlerarası ulaşımda da Malatya’yı önemli ölçüde rahatlatacaktır” dedi.Altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlandıKuzey Kuşak Yolunda asfalt ve yol açma çalışmalarının yanında altyapı ve üstyapı alanlarında da önemli çalışmaların yapıldığını belirten Başkan Er, “Kuzey Kuşak Yolu’nda ayrıca yol yapım çalışmaları haricinde de çok kapsamlı altyapı ve üstyapı çalışmaları ekiplerimiz tarafından yapıldı. Yapılan bu çalışmalar kapsamında 38 bin 166 metreküp taş duvar inşa edilerek güvenli bir yok aksı oluşturuldu. Yol güzergâhı boyunca 13 adet menfez yapılarak güvenli su geçişleri sağlanmış oldu. Ayrıca bu çalışmaların yanı sıra 17 bin 286 metrekare kaldırım, 11 bin 480 metre bordür ve 154 adet aydınlatma direği ile Kuzey Kuşak Yolu, modern ve güvenli bir hale getirildi” diye konuştu.