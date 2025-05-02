Ağrı’nın Patnos ilçesinde TAKEP Projesi kapsamında kuru fasulye tohumu dağıtıldıTarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarım Arazilerinin Kullanımını Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında Patnos İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından %75 hibeli sertifikalı kuru fasulye tohumu dağıtımı yapıldı. TAKEP Projesi kapsamında Ağrı’nın Patnos İlçesinde 10 bin kg kuru fasulye tohumu dağıtımı yapıldı.Tohum Dağıtım Töreninde konuşma yapan İlçe Tarım ve Orman Müdür Yusuf İçen ; Proje kapsamında dağıtılan tohumların 1000 dönümlük yere ekileceğini söyledi.İçen; konuşmasının devamında ise ilçemizde ekilmemiş 1 karış toprak kalmaması için çalıştıklarını; projede desteklerini esirgemeyen Ağrı Valisi Mustafa Koç’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.Patnos Kaymakamı Hasan Taş ise ilçemizde uygulanan bu tür projeler ile her zaman üreten üreticinin yanında olduklarını, alınan tohumların hayırlı bereketli olmasını dileyerek projede emeği geçenlere teşekkür etti.Tohum Dağıtım Törenine Patnos Kaymakamı Hasan Taş, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Taşdemir, Patnos İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf İçen , Patnos ziraat Odası Başkanı Hakan Hakverdi, Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz ,köy muhtarları ile üreticiler katıldı.