Susuz’da jandarma ekiplerince bir otomobilde tarihi eser ele geçirildi.Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca, kültür mirasın korunması amacıyla yapılan çalışmalarda Susuz ilçesinde ikamet eden 1 kişinin aracında tarihi eser olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, otomobili durdurarak arama yaptı.Jandarma ekiplerince yapılan aramada, 1 tarihi eser olduğu değerlendirilen Obje (Şamdan Altlığı), 1 tarihi eser olduğu değerlendirilen yüzük, 7 kıymetli oldukları değerlendirilen taş, ele geçirilerek muhafaza altına alınırken, olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.Ele geçirilen tarihi eserler Müze Müdürlüğü’ne jandarma ekiplerince teslim edildi. olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli 1 kişi hakkında ise Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda yasal işlem başlatıldı.