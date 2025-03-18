Ardahan’da sürü halinde karla kaplı araziden ormanlık alana doğru ilerleyen domuz sürüsü görüntülendi.Ardahan’da zaman zaman kara yoluna kadar inen yaban domuzları bu kez karla kaplı Ardahan ovasında ormanlık alana giderken sürü halinde görüntülendi. Ardahan merkeze bağlı Edegül ve Dedegül köyleri arasında bulunan karla kaplı arazide ilerleyen domuzlar, yoldan geçen vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Araçlarıyla köylerine giden vatandaşlar meradan geçerek ormanlık alana doğru ilerleyen domuzları cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntülerde, insanları fark eden domuz sürüsü bir süre sonra hızla ormanlık alana ilerliyor.