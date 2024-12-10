Suriye’de muhaliflerin rejim güçlerini yenilgiye uğratarak kontrolü ele geçirmesinin ardından Fırat Üniversitesinde okuyan Suriyeli öğrenci, sınıftaki arkadaşlarına tatlı dağıttı.Muhalif güçler ve Suriye Milli Ordusu, günlerdir süren ilerleyişini sürdürerek başkent Şam’a girdi. Muhaliflerin Şam’a girmesiyle Baas rejimi çökerken Esad da başkenti terk etti. Şam’ın muhaliflerin kontrolüne geçmesinin ardından Elazığ Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde eğitim hayatını sürdüren Suriyeli öğrenci, Şam’ın muhaliflerin kontrolüne geçmesini sınıftaki arkadaşlarına tatlı dağıtarak kutladı. Öğrenci, Türkiye’yi unutmayacağını söyledi.