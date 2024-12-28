Türkiye’nin en yüksek üçüncü dağı olan ve 4 bin 58 metre rakımlı Süphan Dağı’na zirve tırmanışı gerçekleştirmek için yola çıkan İstanbul Asya Dağcılık Spor Kulübü’nden 12 dağcı, zorlu kış şartları ve hava muhalefeti nedeniyle 3 bin 750 metreden geri dönmek zorunda kaldı.Ağrı’nın Patnos, Bitlis’in Adilcevaz ve Muş’un Malazgirt ilçelerinin kesişim noktasında bulunan Süphan Dağı, yaz aylarında doğa tutkunlarının uğrak noktası olurken, kışın çetin şartlarıyla dağcıları zorluyor. Tırmanış öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan İstanbul Asya Dağcılık Spor Kulübü üyesi dağcılar, yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklara rağmen tırmanışa geçti.Ekip, 3 bin 750 metreye kadar başarılı bir şekilde ilerlerken, aşırı soğuk hava ve zorlu rüzgar şartları nedeniyle daha fazla ilerleyemedi. Zirve hedefini gerçekleştiremeyen ekip, güvenlik nedeniyle iniş kararı aldı. Sorunsuz bir iniş gerçekleştiren ekip, kazasız bir şekilde dönüş yaptı.Dağcı rehber Murat Ali Koç, tırmanış sonrası yaptığı açıklamada, "Hava şartları gerçekten çok çetindi. Süphan Dağı’nın zirvesine ulaşmak istedik ancak aşırı soğuk nedeniyle ekip sağlığını riske atmamak adına geri dönme kararı aldık" dedi.Tırmanış ekibindeki diğer dağcılar da dondurucu soğuklar nedeniyle zor anlar yaşadıklarını ve bir noktada tırmanışı bırakmak zorunda kaldıklarını ifade etti.Süphan Dağı, hem yerli hem de yabancı doğa tutkunları için popüler bir rota olmaya devam ederken, zorlu kış şartları tırmanışların dikkatle planlanmasını gerektiriyor.