Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu. Kazada sürücü yaralandı.Kaza, 15.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Abdulgaffar Mahallesi Kuyuönü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda seyreden K.T. yönetimindeki 44 AEK 692 plakalı Opel marka otomobil, kontrolden çıkarak önce kaldırımdaki ağaca ardından da demir bariyerleri aşarak sulama kanalına düştü. Kazada, araç sürücüsü yaralandı. İhbarla olay yerine polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımı ile sürücü araçtan alınarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.