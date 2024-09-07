Erzincan’da kamu kurum ve kuruluşlarında “Su Verimliliği Seferberliği ve Tedbirleri” uygulanması kapsamında eğitim düzenlendi.Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Erzincan Yurdu konferans salonunda Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı Jeoloji Mühendisi Remzi Yılmaz tarafından su verimliliği seferberliği ve suyun önemi konulu seminer düzenlendi.Erzincan’da bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında su verimliliği seferberliği ve tedbirlerinin uygulanması amaçlanan seminerde Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve bağlı olan kuruluşlarına eğitim düzenlendi.