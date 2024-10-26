Erzincan’ın ihtişamlı dağlarında bulunan ağaçlar sonbaharın büyüleyici renklerine ev sahipliği yapıyor.Erzincan’ın yüksek kesimleri ve ormanlarında tablo gibi duran sonbahar güzelliği objektiflere yansıdı. Kentin yüksek kesimlerindeki yemyeşil ağaçlar sonbaharın gelmesiyle birlikte sarı, turuncu, kırmızı, kahverengi ve mor gibi renklere büründü.Türkiye’nin en etkileyici ve görkemli dağlarında renk cümbüşü oluşturan ağaçlar göz alıcı güzellikleriyle, dökülen yaprakların hışırtısı ise eşsiz melodisiyle kendine hayran bıraktı.Sonbaharın güzelliğine kayıtsız kalamayarak, doğa tutkunlarının ve fotoğrafçıların uğrak noktası haline gelen yüksek kesimlere fotoğraf çekilmek için gelen Recep Çetin Erzincan’da sonbaharın güzelliklerini göstermeye başladığını kaydetti. Çetin, “Erzincan’ımızda yazdan başlayan güzellikler sonbaharda farklı renklerle birlikte kendini göstermeye başladı. Bizlerde Erzincan’ımızın bütün çevresinde doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tüm güzelliklerini her zaman görüyoruz. Ama sonbaharda ayrı bir renk cümbüşü oluşuyor. Kış gelmeden bu güzelliğin tadını çıkarmaya başladık.” dedi.