Ağrı Dağı’nın eteklerindeki İrem Bağları, sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi, yeşil ve kırmızı renklere bürünerek ortaya renk cümbüşü çıkarttı.5137 rakımıyla Türkiye’nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı’nın eteklerinde yer alan "Doğunun Çukurova’sı" Iğdır’daki İrem Bağları, sonbaharın gelmesi ile sarı, kahverengi, yeşil ve kırmızı renklere büründü. Renk cümbüşünün oluştuğu bölge görenleri hayran bırakıyor. Vatandaşların gezip gördüğü mekanlar arasında yer alan İrem Bağları’ndaki görsel şölen havadan görüntülendi.