Fırat Üniversitesi, 50. kuruluş yıl dönümünü birbirinden görkemli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Bu büyük coşkuya Türkiye’nin gururu SOLOTÜRK de muhteşem bir gösteri uçuşuyla eşlik edecek.Elazığ semaları, 8 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 17.30’da, Fırat Üniversitesi Üniversite Evi önünde SOLOTÜRK’ün nefes kesen manevralarına ev sahipliği yapacak. Bu eşsiz gösteriyle hem üniversite camiası hem de Elazığ halkı unutulmaz anlara tanıklık edecek. Solo Türk gösterisi öncesinde alanda çeşitli etkinlikler de gerçekleştirilecek. Gösteri öncesinde çevre tanıma uçuşu 5 Mayıs Pazartesi günü saat 14.30’da, prova uçuşu ise 6 Mayıs Salı günü saat 17.30’da gerçekleştirilecek. Göklerdeki bu şölen, sadece Fırat Üniversitesinin 50 yıllık başarı hikayesini taçlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda Elazığ’ın kalbini gökyüzüyle birleştirecek.Konuyla ilgili açıklama yapan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, şu ifadeleri kullandı:’’Üniversitemizin 50. kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, milletimizin gururu ve gökyüzünün asil kanatları SOLOTÜRK’ün gösterisine ev sahipliği yapmak bizler için büyük bir heyecan ve onur kaynağıdır. 8 Mayıs 2025 Perşembe günü Elazığ semalarında gerçekleşecek bu özel gösteri, sadece bir uçuş değil; aynı zamanda bir milletin azmini, cesaretini ve bağımsızlık tutkusunu simgeleyen görkemli bir şölen olacaktır. Bu anlamlı etkinliğe tüm Elazığ halkını davet ediyor, Fırat Üniversitesinin 50 yıllık başarı hikayesine hep birlikte tanıklık etmeye bekliyoruz."