Bingöl’ün Solhan ilçesinde 1992 yılında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 19 vatandaş kabirleri başında dualarla anıldı.Solhan ilçesi Hazarşah köyüne bağlı Aksakal mezrasında, 20 Ekim 1992 yılında bölücü terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 19 vatandaş için Solhan Kaymakamlığı ile Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları (BIŞHAK) Derneği tarafından programı düzenlendi. Şehitlerin anma programında kabirleri ziyaret edilirken, karanfil bırakılıp dualar edildi. Anma programına, Kaymakam Muhammed Çetin, BIŞHAK Başkanı Vahap Baysal, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.