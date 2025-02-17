Erzurum’un Tekman ilçesi Hacıömer Köyü-26.8, Ardahan’ın Göle ilçesi-24.9 ve Erzurum’un, Pasinler ilçesi-23.3 ile ülkemizin en soğuk yerleri oldu.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, buzlanma ve don olayı ile gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin edildiğini açıkladı.Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.Uzmanlar buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısı yaparak, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.