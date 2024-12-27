Bayburt’ta soğuk hava baraj göletlerini dondurdu.Geceleri sıfırın altında 15 dereceyi bulan soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilerken akarsu ve göletlerin yüzeylerini de dondurmaya başladı. Bu sene karın istenilen düzeyde yağmadığı Bayburt’ta ayaz etkili oluyor. Erzincan - Bayburt kara yolu üzerindeki yüzeyi buz tutan baraj gölünün manzarası kartpostallık görüntü oluşturdu. Demirözü ilçesinde bulunan ve geçtiğimiz yaz ayında ilçe nüfusunun 15 katı turist ağırlayan Demirözü Barajı’nın yüzeyi kısmen ondu. İki dağ arasında gökyüzündeki bulutların buza yansıdığı gölün manzarası kartpostallık görsel oluşturdu. Çocuklar buz tutan göl üzerinde yürüyüş yaparak eğlenceli anlar yaşadı.