Ağrı’nın Patnos ilçesinde kaybolan 30 yaşındaki şizofreni hastası İlhan Peker, AFAD koordinesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu sağ olarak bulundu.Patnos ilçesine bağlı Özdemir köyünde ailesiyle birlikte yaşayan ve dün sabah saatlerinde kaybolan İlhan Peker için yakınları tarafından kayıp ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma, UMKE, Kızılay ve Hak İnsanı Yardım Derneği ekipleri sevk edildi.Toplam 118 personel ve 18 araçla yürütülen arama çalışmalarında, Peker bu sabah saat 06.32’de Bedrettin Tepesi mevkiinde bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Peker, ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.