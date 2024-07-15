Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un talimatları ile Malatya’daki tescilli yapıları ayağa kaldırma çalışmalarının hızlandırılması için Sivas Koruma Bölge Kurulu tarafından irtibat ofisi açıldı.6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya’da hasar gören tescilli sivil mimari yapıların ayağa kaldırılması için yoğun çaba harcayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bağlı olarak bir irtibat bürosu kurdu.Malatya Müze Müdürü Murat Ata depremlerde çok sayıda sivil mimari yapısının hasar gördüğünü hatırlatarak, “Depremlerde Bakanlığımız görev alanına giren konularda, Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un talimatlarıyla gerekli çalışmalara hemen başlanmıştı. Bu amaçla derhal sivil mimari yapılara proje ve uygulama desteği verilmesi kararlaştırılmıştı. Ardından depremde sivil mimari yapısı hasar gören vatandaşlarımız başvuru yaptılar. İlimizden yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda 3 yapıya uygulama, 138 yapıya proje desteği verildi. Yapıların ayağa kaldırılması çalışmalarımız halen devam ediyor” dedi.Teşkilat yapısı gereği Malatya’daki başvuruların Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce değerlendirildiğinin altını çizen Ata, vatandaşlara sivil mimari yapıların durumuyla ilgili birinci elden bilgi vermek, yapılan işlerde eksik varsa izlenmesi gereken yol hakkında yönlendirme yapmak, işlemlerin daha hızlı biçimde yapılmasını sağlamak, sivil mimari yapılar içerisinde yıkılması gerekenler varsa uygulanacak yol ve yöntemler konusunda bilgi vermek amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde Sivas Kurula bağlı olarak bir İrtibat Bürosu kurulduğunu belirtti.