Van’ın Özalp ilçesinde güvenlik güçlerince sınır hattında yürütülen çalışmalar sonucunda 8 çuval içerisinde 21 kilo 310 gram uyuşturucu madde ele geçirildiVan Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ile 6. Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “8 Ocak 2025 günü saat 04.30 sıralarında Özalp ilçesi Oymaklı Mahallesi Kurudere Hudut Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesi 243-244 numaralı hudut taşları arasında müşterek yapılan arama faaliyeti sonucunda uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 8 adet çuval içerisinde 27 paket halinde daralı 21 kilo 240 gram metamfetamin ve 1 paket halinde 70 gram Afyon sakızı maddesi ele geçirilmiştir” denildi.