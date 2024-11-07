VAN (İHA) – Van’ın Erciş ilçesinde sağlık kontrolü için getirildiği hastanede öldürülen Aydın Tokay’ın, daha önce husumetlisini öldürmeye çalıştığı esnada silahının tutukluluk yaptığı ana ait yeni görüntüler ortaya çıktı.Olay, 2 Kasım’da Van’ın Erciş ilçesinde bulunan Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinde meydana geldi. Sağlık kontrolü için güvenlik görevlileri eşliğinde hastaneye getirilen Aydın Tokay, husumetli olduğu G.D. tarafından vuruldu. Ağır yaralanan Tokay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.Silahı tutukluk yapmışTokay ve G.D. arasındaki husumetin geçmişe dayandığı öğrenilirken, olaydan bir gün önce Tokay’ın bir yakıt istasyonunda G.D. ile tartışmaya girdiği ve G.D.’yi yere yatırarak tekmelediği, ayrıca silahını ateşlemeye çalıştığı fakat silahının tutukluk yaptığı görüntüleri ortaya çıktı.Ne olmuştu?Erciş ilçesinde 2 Kasım günü, aralarında husumet olan 2 kişi arasında kavga yaşandı. Kavganın ardından şikâyet üzerine gözaltına alınan Aydın Togay, sağlık kontrolü için Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi’ne getirildiği sırada düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ayrıca, saldırganın çevreye rastgele ateş etmesi sonucu hastane yönlendirme personeli Emrah Budak da yaralanmıştı. Ağır yaralanan hastane yönlendirme personeli Budak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Silahlı saldırıyı düzenleyen G.D. isimli şahıs, polis ekiplerince ayağından vurulup etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştı.