Ergan Şiir Akşamları programı Erzincan Valiliği himayelerinde gerçekleştirildi.Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Vali Hamza Aydoğdu, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve il protokolü katıldı.Program Erzincan Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin seslendirdiği Erzincan türküleriyle başladı. Programın devamında Prof. Dr. Nurullah Genç, Ahmet Uğurlu Dede, Prof. Dr. Zeki Taştan, Prof. Dr. Melih Erzen, Prof. Dr. Faruk Gürbüz, Doç. Dr. Mehmet Cihat Üstün, Mustafa Karaosmanoğlu, Müştehir Karakaya, Yaşar Bedri, Halil İbrahim Özdemir ve Gani Ertaş şiirler seslendirdiler.Erzincan türküleri ve şiirlerin harmanlandığı gece dinleyenlerin beğenisini kazanırken programın sonunda Vali Aydoğdu, katılımcılara teşekkür etti.