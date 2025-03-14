Yeşilyurt Belediyesi, çevre bilincinin artırılması ve geri dönüşüm farkındalığının yaygınlaştırılması amacıyla eğitim çalışmalarına devam ediyor. Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen ‘Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Farkındalık’ eğitimi, öğrencilerden yoğun ilgi gördü.Eğitim programına Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ve Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler de katıldı. Program kapsamında, Yeşilyurt Belediyesi Çevre Mühendisleri tarafından öğrencilere ‘Sıfır Atık’, ‘Atık Pil’ ve ‘İklim Değişikliği’ konularında sunumlar yapıldı. Atıkların kaynağında ayrı toplanarak ekonomiye kazandırılmasının önemi vurgulanırken, geri dönüşüme uygun malzemelerin nasıl ayrıştırılacağı ve atık yönetimi konularında bilgiler paylaşıldı.Başkan Geçit, sıfır atık anlayışını yaygınlaştırmanın temel görevleri arasında olduğunu belirterek, "Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için israfı önleyecek, geri dönüşüme önem verecek ve doğayı koruma bilincini yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Çevreye duyarlı bir nesil yetiştirmek adına okullarda gerçekleştirdiğimiz eğitim çalışmalarını artırarak sürdüreceğiz" dedi.Sıfır Atık projesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde küresel çapta bilinen bir çevre hareketine dönüştüğünü belirten Geçit, Yeşilyurt Belediyesi olarak bu projeyi en fazla destekleyen yerel yönetimlerden biri olduklarını ifade etti.