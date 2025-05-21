Elazığ İsmet Paşa İlkokulu öğrencileri, Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık" Projesi kapsamında atık plastik şişeleri saksıya çevirerek doğayı sınıflarına taşıdı.Elazığ’daki İsmet Paşa İlkokulu, sıfır atık temasını okul hayatına taşıyarak örnek bir çevre projesine imza attı. Emine Erdoğan’ın öncülüğünde sürdürülen "Sıfır Atık" hareketi, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün OTİS Projesi ile birleşerek "Plastikten Doğaya" adlı projeye dönüştü. Bu kapsamda 1. sınıfı öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte evden getirdikleri şişeleri saksıya dönüştürdü ve içine çiçekler ekti. Öğrencilerin elleriyle hazırladığı bu rengarenk saksılar sayesinde her sınıf küçük bir bahçeye dönüştü.’’Amacımız sıfır atığın önemini kavratmak, doğa sevgisini aşılamak’’Öğrencilerin hem geri dönüşümle tanıştığını hem de doğa sevgisini yaşayarak öğrendiğini belirten İsmetpaşa İlkokulu Müdürü Mehmet Yıldız, ’’Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde ülkemizde başlatılan Sıfır Atık Projesi ve Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün OTİS Projesinin "Çevre Dostu Okul" programı kapsamında bugün burada okulumuzda, ’Plastikten Doğaya’ adlı projemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Hepimizin bildiği üzere, plastik çevrede çözülmesi zor olan ve çevresel atığa sebep olan bir madde. Bugün burada öğrencilerimize bu proje ile sıfır atığın önemini kavratmak, doğa sevgisini ve bitki sevgisini kavratmak için plastikten doğaya adlı projemizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu proje ile çocuklarımız kendi aileleri ve öğretmenlerinin destekleriyle evlerde atılır vaziyette bulunan plastik kaplardan saksılar yaptılar. Saksıları istedikleri şekilde boyayıp kestiler ve sevdikleri bitkileri ekerek plastiği geri dönüşüme kazandırdılar" dedi."Bu küçük adımın gelecekte büyük farklar oluşturmasını diliyoruz"Sınıf arkadaşları adına konuşan 1. sınıf öğrencisi Alpaslan da ’’Bugün burada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hanımefendilerinin himayelerinde ülkemizde başlatılan Sıfır Atık Projesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yürüttüğü, OTİS projesinin çevre dostu okul programı kapsamında "Plastikten Doğaya" adlı projemizle doğaya katkı da bulunmak ve ülkemizdeki geri dönüşümün önemini vurgulamak için gerçekleştirdiğimiz Plastikten Doğaya Projesini sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu proje sayesinde, kullanılmış plastik şişeleri rengarenk saksılara dönüştürdük. Böylece, hem atıkları yeniden kullanarak çevreye katkıda bulunduk hem de kendi bitkilerimizi yetiştirme fırsatı yakaladık. Kendi ellerimizle boyadığımız ve süslediğimiz bu saksılar sayesinde geri dönüşümün ne kadar faydalı olabileceğini öğrendik. Bu proje sayesinde doğaya ve bitkilere olan sevgimizi pekiştirdik. Saksılarımıza ektiğimiz çiçekler ve sebzeler büyüdükçe bizlerde doğayı korumanın ve yaşatmanın önemini daha iyi kavrayacağız. Bu projede emeği geçen arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize ve bizleri destekleyen velilerimize teşekkür ederiz. Doğayı korumak için attığımız bu küçük adımın gelecekte büyük farklar oluşturmasını diliyoruz. Hep birlikte daha yeşil bir dünya için çalışmaya devam edelim" dedi.