Bingöl’de önceki gün etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ters laleler kar altında kaldı.Meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı Bingöl’de etkili oldu. Yer yer 40 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kar yağışından yaban hayatı kadar bitki florası da nasibini aldı. Merkeze bağlı Gökçeli köyünde her yıl açan ters laleler, yağışın ardından kar altında kayboldu. Yaklaşık 3 haftalık bir ömrünün olduğu bilinen ters laleleri koparmanın cezası 244 bin lirayı aşıyor.