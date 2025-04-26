Erzurum’un Aşkale ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahamesiyle söndürüldü.Erzurum’dan Erzincan istikametine doğru seyir halindeki Ebubekir S. yönetimindeki 76 AAR 855 plakalı tırın, Aşkale’nin önemli geçitlerinden olan Tepebaşı’nı iniş esnasında Kükürtlü köyü mevkiine geldiğinde çekici kısmında dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü hemen aracı yol kenarına alarak durdurdu. Sürücü, yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale ederken, diğer sürücüler de yardım etti. İhbar üzerine olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti.Sınır kapısından geldiği ve Niğde’ye gittiği ve yükünün ise pamuk olduğu öğrenilen tıra erken müdahale edilmesiy olası bir facianın da önüne geçti.