Hakkari’de etkili olan yağışlar ve yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle birlikte Şeyh Musa Deresi taşarken, kente gelen içme suyu da bulanık akmaya başladı.Kent merkezinin içme suyu ihtiyacının bir bölümünü karşılayan Otluca köyündeki Şeyh Musa Türbesi’nin üst kısımlarında yer alan dere, yoğun yağış ve kar sularının etkisiyle taştı. Taşan dere suyunun içme suyu şebekesine karışması üzerine belediye ekipleri yüksek rakımda bulunan bu kaynağın suyunu keserek alternatif kaynak olan Berçelan’dan su vermeye başladı.Belediye yetkilileri, yaşanan bulanıklığın doğrudan su kaynaklarından kaynaklandığını belirtti. Yetkililer, vatandaşlara daha sağlıklı su ulaştırmak adına depolarda temizlik çalışmalarının da tamamlandığını bildirdi. Alınan önlemlerle birlikte kente yeniden temiz su verilmeye başlandığı ifade edildi.