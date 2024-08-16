Van’ın Tuşba ilçesinde yaklaşık 2 yıldır görev yapan Jandarma Astsubay Başçavuş Ahmet Murat Dilek, İzmir Trafik Denetleme Amiri olarak atanmasından dolayı Van’a veda etti.Yaklaşık 2 yıldır Van’ın Tuşba ilçesinde Timar Canik Jandarma Karakol Komutanı olarak görev yapan Jandarma Astsubay Başçavuş Ahmet Murat Dilek, İçişleri Bakanlığının 2024 yılı jandarma atamaları ile terfi ederek İzmir Trafik Denetleme Amiri olarak atandı. Timar bölgesinde bir çok başarılı çalışmalara imza atan, suç ve suçlularla amansız mücadele eden, kaçakçılığın önlenmesi için başarılı operasyonlara imza atan, karakolun kapısını vatandaşlara açan, vatandaşların taziyelerine katılarak acılarını paylaşan, bürokrasiyle samimi diyalog kurarak Van’ın sevilen komutanlarından olan Jandarma Astsubay Başçavuş Ahmet Murat Dilek’in tayını çıkmasıyla bölgede üzüntüye neden oldu. İzmir Trafik Denetleme Amiri olarak atanan Jandarma Astsubay Başçavuş Ahmet Murat Dilek, yeni görevine gitmek üzere Van’a veda etti.